Вооруженные формирования Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах и в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, на безымянных высотах и в селах Коханеби, Алибейли, Агбулаг Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сейидахмедли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.