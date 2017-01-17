В Баку произошел интересный случай.

Как передает xezerxeber.com, 39-летняя женщина 9 месяцев не знала о своей беременности.

Наиля Рамазанова обратилась к врачу из-за одышки, тогда и выяснилось, что она беременна. Женщина была отправлена на кесарево сечение.

Прооперировавший женщину врач Натиг Магеррамов отметил, что хотя женщина и не проходила обследования все 9 месяцев, ребенок здоров.

Наиля Рамазанова не знала о своей беременности, так как у нее были гинекологические проблемы, и она думала что все еще больна. Кроме того, она не поняла, что беременна из-за своего веса.

В настоящее время мать и ребенок чувствуют себя хорошо.