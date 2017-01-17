Cегодня в Давосе начинает работу ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В этом году форум пройдет под девизом «Ответственность и ответственное лидерство».

Ведущие бизнес-руководители и политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, глобальные, региональные проблемы, с которыми сталкивается современное общество. В программу форума включены дебаты, посвященные наиболее актуальным глобальным событиям, в том числе вопросам цифровой экономики, будущему энергетики, борьбе с терроризмом, постмультикультуральной эре и т.д.

В этом году на ежегодном форуме примут участие более 3000 делегатов, что является рекордом для форума. В рамках мероприятия пройдет до 400 сессий обсуждений.

Откроет форум-2017 Си Цзиньпин, председатель КНР, которая отправила в Давос самую представительную делегацию за всю историю своего участия.

Форум завершит работу 20 января.

Отметим, что 16 января в Давос для участия в форуме прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.