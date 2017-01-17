Турецкие спецслужбы задержали Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе.

Как передает «Миллийет», спецоперация прошла вечером в понедельник, 16 января, в Стамбуле в районе Эсенюрт. Вместе с ним задержаны еще 3 человека.

О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.

Абдулгадир Машарипов, родом из Узбекистана, был обнаружен в доме своего приятеля из Киргизии в стамбульском районе Эсенюрт. Террорист в настоящее время переправлен в штаб-квартиру полиции Стамбула.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, когда Машарипов решил бежать от настигших его турецких правоохранителей, при нем находился его маленький сын.

Как отмечают турецкие СМИ, после нападения на ночной клуб террорист пошел домой, находящийся в районе Зейтунбурну (там жили его жена и дети). Затем террорист взял своего четырехлетнего сына и ушел.

«Мы сказали друг другу «до свидания», и он вышел из дома после этого», сказала жена Машарипова во время допроса.

Напомним, что в ночь на 1 январе в клубе Reina в Стамбуле неизвестный террорист открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 39 человек.