Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной встречи с послами.

«Хотим и дальше развивать наше стратегическое партнерство с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды. Благодарны усилиям Японии, в частности во время председательства в Большой Семерке. Новыми красками засияет наше сотрудничество с Канадой, прежде всего благодаря созданию зоны свободной торговли. Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном», — отметил Порошенко.