Ukrainian President Petro Poroshenko arrives for a National Security and Defence Council sitting in Kiev on June 16, 2014. Poroshenko said during the opening of the sitting that a ceasefire was the beginning of his peace plan for resolving the conflict in eastern Ukraine. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной встречи с послами.

«Хотим и дальше развивать наше стратегическое партнерство с Китаем на основе взаимного уважения и выгоды. Благодарны усилиям Японии, в частности во время председательства в Большой Семерке. Новыми красками засияет наше сотрудничество с Канадой, прежде всего благодаря созданию зоны свободной торговли. Стремимся развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство Украины с Турцией и Азербайджаном», — отметил Порошенко.