От имени исполнительного председателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба в понедельник был организован прием для руководящих лиц, более десяти раз принявших участие во Всемирном экономическом форуме.

На приеме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства Ильхам Алиев в рамках мероприятия встретился с исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Напомним, что в минувшем году исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб за участие во Всемирном экономическом форуме в десятый раз вручил Президенту Ильхаму Алиеву знак почетного члена Давосского клуба.