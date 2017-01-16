В Чечне застрелили одного из охранников главы республики Рамзана Кадырова Алихана Музаева. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники в Чечне.

По словам собеседников «Кавказ.Реалий», Музаева заподозрили в том, что он «вместе со своими односельчанами — членами антиправительственного подполья — планировал вооруженную акцию против властей». Местные силовики захватили охранника вечером 15 января, отметили собеседники издания. Через некоторое время, по информации издания, тело Музаева было передано его семье.

По словам сотрудников правоохранительных органов, при задержании Музаев выхватил пистолет у одного из полицейских и покончил с собой. Родственники погибшего не верят в версию о самоубийстве, отмечает издание.

По информации «Кавказ.Реалии», убитого охранника «тайно похоронили» в райцентре Курчалой.

На звонок РБК пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов не ответил.