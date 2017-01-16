Международный банк Азербайджана (МБА) внес ясность по поводу некоторых своих филиалов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе банка, уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудников Газахского, Шекинского, Шамкирского, Агдашского, Гарадагского филиалов. МБА сам обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Так, при проведении соответствующими контролирующими органами банка аудита в период с марта по октябрь прошлого года и других проверок были выявлены недостатки в деятельности филиалов. Эти недостатки были связаны с нанесением банку ущерба в результате нарушения требований определенных норм, внутренних процедур. Допустившие указанные нарушения сотрудники были сразу же уволены, в то же время для юридической оценки этих фактов МБА направил соответствующие документы в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Отмечается, что Международный банк Азербайджана заинтересован в организации деятельности банка в соответствии с законодательством, своевременном выявлении нарушений, обеспечении прозрачности. Банк и впредь в своей деятельности будет руководствоваться требованиями законодательства и стараться выполнять все возложенные на него обязательства для сохранения доверия клиентов.