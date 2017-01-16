Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в Давосе провел встречу с глобальным управляющим партнером компании «McKinsey» Домиником Бартоном, сообщает сайт главы государства.

«В ходе встречи было отмечено, что McKinsey недавно открыла офис в Баку и компания участвовала в реализации 20 проектов, в том числе в подготовки дорожной карты развития экономики Азербайджана», — отмечается в информации.

Собеседники на встрече выразили уверенность в дальнейшем расширении связей, обсудили перспективы сотрудничества.

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. McKinsey в качестве консультанта сотрудничает с крупнейшими мировыми компаниями, государственными учреждениями и некоммерческими организациями.