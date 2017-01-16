«Очень жаль, что всегда были и есть иностранные круги, пытающиеся поставить исламские страны друг против друга и вызвать сектантские и религиозные войны».

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью сайту yap.org.az сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, объявление этого года «Годом исламской солидарности» внесет свою лепту в предотвращение происходящих в мусульманском мире противостояний и создание солидарности среди исламских стран: «В вопросе объявления 2017 года «Годом исламской солидарности» и в предстоящих в рамках этого года работах нужно учитывать только лишь религиозный фактор. В этом определенную роль играет и религия, однако в «Плане мероприятий», который будет принят, отразятся вопросы поддержки исламскими странами друг друга в различных областях и направления деятельности».