Базирующийся в Швейцарии Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) проанализировал стоимость футболистов и пришел к выводу, что бразильский форвард «Барселоны» Неймар является самым дорогостоящим игроком мира, передает агентство «Интерфакс».

По данным центра, стоимость Неймара составляет 246,8 миллиона евро.

На втором месте с заметным отставанием еще один лидер «Барселоны» — Лионель Месси (170,5 миллиона евро). На третьей строчке Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» — 155,3 миллиона евро.

Обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который в 2016 году возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, оказался в этом рейтинге на седьмой строчке — его CIES оценил в 126,5 миллиона евро.

Все игроки, вошедшие в первую десятку, по версии Центра стоят больше 100 миллионов евро. В топ-100 42 футболиста представляют Английскую премьер-лигу.

CIES анализирует только топ-5 европейских чемпионатов — Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Центр заявляет, что использует уникальный научный метод, который оценивает «честную» трансферную стоимость игроков, исходя сразу из нескольких показателей. В частности, учитывается сразу несколько переменных, например, сыгранные минуты, забитые голы и т.п., а также характеристики самого игрока: его возраст, позиция, имеющийся контракт и т.п. Кроме того, учитывается уровень турнира, в котором играет спортсмен, и результаты его команды, а также положение клуба, который быть заинтересован в этом игроке.

Для построения статистических моделей CIES анализирует данные о трансферах тысяч футболистов из топ-5 чемпионатов, которые меняли клубы до завершения контракта, начиная с июля 2010 года.

Специалисты центра отмечают, что построенные модели также дают возможность оценить вероятность трансфера того или иного игрока.