Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его армянский коллега Карен Карапетян 24 января в Москве обсудят интеграционное взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабинета министров.

Отмечается, что по итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на укрепление российско-армянских отношений в различных областях. Как сообщает пресс-служба, Карапетян посетит Москву по приглашению Медведева.