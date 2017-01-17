Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз средней цены на нефть: на 2017 год на 0,6 доллара — до 51,2 доллара за баррель, следует из обновленного прогноза фонда по мировой экономике World Economic Outlook, передает РИА Новости.

В следующем году фонд ожидает среднюю цену на нефть на уровне 53 доллара за баррель.

В октябре МВФ значительно повысил прогноз средней цены на нефть: на 2016 год — почти на семь долларов, до 42,96 доллара за баррель, на 2017 год — почти на девять долларов, до 50,64 доллара за баррель.

Очередное повышение прогноза фонд объясняет «повышением цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения», а также лучшими перспективами роста в экономике Китая — одного из главных «черного золота» в 2017 году.

При этом, данный договоренности «поскольку добыча нефти сокращается в соответствии с недавним соглашением ОПЕК», вылилось в сокращение прогноза роста экономики Саудовской Аравии до 0,4 процента ВВП в 2017 году (минус 1,6 процентных пункта) и до 2,3 процента (ниже на 0,3 процентных пункта) в 2018 году. Фонд напоминает, что экономика Королевства сильно связана с доходами от продажи нефти.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.