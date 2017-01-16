Министерство здравоохранения распространило информацию в связи со смертью женщины во время родов в Хазарском районе Баку.

Председатель Комиссии по оказанию помощи при родах Минздрава Севиндж Мамедова сказала АПА, что 37-летняя жительница поселка Гала Шабанова Гюнай Вахаб гызы была доставлена родственниками в Городскую объединенную больницу №26 поселка Мардакян с диагнозом 39-неделя беременности, маточное кровотечение, мертвый плод и шок 4 степени.

По ее словам, женщина потеряла дома много крови: «14 января около 06:00 утра пациентка была принята на срочную операцию. Однако, несмотря на принятые во время операции реанимационные мероприятия в 06:25 сердце пациентки остановилось. Тело женщины было отправлено в отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Хазарского района. В связи с фактом ведется расследование, о результатах которого в ближайшее время будет предоставлена информация».