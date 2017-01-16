Число полицейских, погибших при взрыве в городе Диярбекир на юго-востоке Турции, возросло до четырех, еще двое сотрудников полиции ранены, пишет в понедельник газета Milliyet.

Состояние раненых оценивается как тяжелое.

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В результате вооруженного нападения на полицейское подразделение быстрого реагирования в турецком регионе Диярбакыр погибли трое полицейских, несколько человек ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент произошел в Университете Диджле.

Предположительно, нападение совершено боевиками террористической РПК.

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В турецком городе Диярбекир на юго-востоке Турции произошел взрыв, сообщает в понедельник «Тренд» со ссылкой на телеканал NTV.

Отмечается, что взрыв произошел в районе Сур, где находится кампус университета Диджле. В результате взрыва погиб один полицейский, семь человек получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

Причина взрыва пока неизвестна.

Позже стало известно, что число раненых в результате взрыва в турецком городе Диярбекир возросло до девяти. Об этом сообщил телеканал NTV.

Четверо из них — полицейские.

По предварительным данным, взорвалось взрывное устройство, установленное заранее у дороги, неподалеку от кампуса университета Диджле. Взрыв произошел, когда рядом проезжала полицейская патрульная бронемашина.

По данным газеты Milliyet, несколько полицейских оказались зажатыми в искореженной от взрыва бронемашине. На месте работают сотрудники МЧС и пожарные.

Отмечается, что взрывом выбило стекла в некоторых зданиях университета.