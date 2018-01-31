Ученые визуализировали размножение вирусных частиц внутри бактерии Pseudomonas chlororaphis. Для этого они выявили важные белки бактериофага, участвующие в этом процессе, и соединили их с зеленым флуоресцентным белком (GFP), чтобы по выделению света определить местонахождение молекул в клетке микроба. Оказалось, что одним из самых активных вирусных белков является gp105. Эти молекулы объединяются в защитную капсулу, окружающую ДНК бактериофага и позволяющую ей копироваться. Другой белок — PhuZ — формирует веретено, которое держит капсулу в центре микроба. Вся структура напоминает клеточное ядро, которое отсутствует у бактерий.

Исследователи пришли к выводу, что ДНК бактериофага должна участвовать в синтезе РНК-молекул, которые покидают капсулу и отправляются к рибосомам. Последние участвуют в сборке вирусных белков и формированию зрелых бактериофагов. Подобный процесс происходит и в клетках с ядром, где ДНК является матрицей для синтеза информационной РНК, обеспечивающей, в свою очередь, синтез закодированных в генах белков.

По мнению ученых, результаты исследования помогут понять, как простые живые организмы, например бактерии, могли эволюционировать в сложные многоклеточные существа, живущие на Земле в настоящее время.

