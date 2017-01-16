Известный политический обозреватель и журналист Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что визит вице-президента США Джо Байдена – никак не связан с политикой, это, скорее, визит ностальгии, но не потому, что новый президент и его команда настроены против Украины, а потому, что Дональд Трамп – это самый непредсказуемый президент США.

По словам Виталия Портникова, к власти в США пришел успешный бизнесмен, шоумен, но не политик. Дональду Трампу предстоит учиться быть госслужащим на протяжении всего своего президентского строка. В тот же момент журналист задается вопросом, что такого великого сделал Барак Обама с другом Украины Байденом, как президент? «Несомненно влияние США было ощутимо, но война на Донбассе так и не остановлена, летальное оружие Украине так не передано, благодаря все той же неуверенности и желанию договориться по-мирному тысячи жителей Сирии были убиты. Администрация Обамы даже не смогла привести к власти Клинтон, хотя была уверена, что это ей удастся и вот теперь приходится бежать за уходящим паровозом, устраивая все то, что можно было сделать на протяжении всего президентского срока», – отметил Портников.

«Настоящими миротворцами в новейшей американской истории были Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший. А Барак Обама предпочел быть президентом в зале ожидания вашингтонского аэропорта», – резюмировал журналист.