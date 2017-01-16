«Недопустимо связывать отставку Николая Бордюжи с комментарием по инциденту, произошедшему 29 декабря на армяно-азербайджанской границе».

Как сообщает news.am, об этом говорится в заявлении», распространенном пресс-секретарем ОДКБ Владимиром Зайнетдиновым.

«Считаем недопустимым связывать отставку Н.Н.Бордюжи с комментарием по инциденту 29 декабря 2016 г, т.к. его полномочия, как Генерального секретаря ОДКБ истекли 31.12.2016 г. в строгом соответствии с решением глав государств, которое было принято на сессии Совета коллективной безопасности Организации в декабре 2015 года в Москве. Относительно назначения нового Генерального секретаря Организации Секретариат руководствуется теми решениями СКБ и договоренностями глав государств, которые были приняты ими на сессии СКБ в декабре 2015 г. в Москве, в которых, в частности, говорится: «Осуществлять назначение Генерального секретаря ОДКБ сроком на три года по представлению Совета министров иностранных дел ОДКБ из числа граждан государств – членов Организации на ротационной основе в порядке их наименований согласно русскому алфавиту», — сказал он.

Напомним, после инцидента на армяно-азербайджанской границе Н.Бордюжа распространил заявление, соответствующее позиции страны-оккупанта. Азербайджанская сторона выразила в связи с этим протест.