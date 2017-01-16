Новый хозяин Белого дома Дональд Трамп не продержится в своем кресле до окончания первого срока.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал известный российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его словам, следующим президентом США может стать Майк Пенс, вступающий в должность вице-президента США.

«Я думаю, что с большой вероятностью следующим президентом США может стать Майк Пенс, вступающий в должность вице-президента США. И стать им намного раньше 2020 года. Потому что Дональд Трамп может быть подвергнут импичменту задолго до окончания его первого срока», — написал Рабинович.

Как отметил блогер, в пользу его суждения есть много аргументов.

«Путин и его ОПГ, явно неумело влезая не в своё дело (двоечники!), уже наполовину потопили Трампа, даже вызвав всплеск американского народного творчества с недавно изобретённым хештегом #therussiansdidit. В своей внешней политике, касающейся России, Трамп уже стал хромой уткой: его заочная (или не заочная) «дружба» с Путиным не будет поощряться ни большинством американского народа (потому что #therussiansdidit), ни Конгрессом (потому что #therussiansdidit), ни Сенатом (потому что #therussiansdidit), ни Республиканской партией (потому что #therussiansdidit), ни, прости господи, Верховным судом, если до него, по какой-то причине, дойдёт дело (потому что #therussiansdidit). Ведь #therussiansdidit, «а Трамп что, работает на русских?» — заявил Рабинович.

