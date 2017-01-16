Гражданина Азербайджана подозревают в совершении убийства в одном из кафе Завьяловского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, злоумышленник несколько раз ударил жертву ножом. Его удалось задержать только совместными усилиями сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.

Трагедия произошла 20 декабря 2016 года около 2:00. 34-летнего раненного мужчину доставили в больницу, где он умер от полученных травм. С места происшествия злоумышленник скрылся, его объявили в местный, а затем в федеральный розыск. Сотрудникам УФСБ по Удмуртии совместно с МВД по Кировской области и бойцами Росгвардии удалось задержать 34-летнего азербайджанца 12 января 2017 года в Кирове.

Нужно отметить, что иностранец попал в поле зрения правоохранительных органов в 2013 году. Он неоднократно незаконно въезжал в Россию. В августе 2016 года его задержали и по решению суда выдворили за пределы страны с закрытием въезда на 10 лет. Несмотря на это, осенью 2016 года иностранец вновь нелегально въехал на территорию России.