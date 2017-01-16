Завершено расследование резонансного дела банды «черных риелторов», которые орудовали в Москве и Смоленской области в 2006–2014 годах.

Бандиты зашли настолько далеко, что нескольких «клиентов» пришлось убить. От их мошеннических действий пострадали около 30 человек. В группировку входило более 20 участников, они похищали людей и забирали себе их квартиры.

Но не всех членов преступной группировки удалось задержать, в том числе лидер Зохраб Али находится в международном розыске.

Как сообщают «Известия», выйти на преступников помогла случайность, полицейские проводили другое расследование на Смоленщине и во время обхода заброшенной смоленской деревни нашли там похищенную пенсионерку.

Бабушка сообщила, что она раньше жила в Москве, там ее похитили и привезли сюда. В течение двух лет пострадавшая находилась «в плену» у мошенников, называвших себя опекунами. У женщины была сломана нога, и полицейские, несмотря на возражения «опекунов», смогли увезти ее в смоленскую больницу.

Как оказалось, Татьяна Попова и ее муж жили в Москве, в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте. Он — бывший геолог, она — бывший научный работник одного из НИИ.

Однажды бабушка оказалась в больнице с переломом бедра. В это время к ее мужу Юрию Попову пришла «соседка», которую он видел впервые. Незнакомка уверила пожилого мужчину, что он просто ее забыл, а на самом деле она давно дружит с их семьей.

Потом мнимая соседка привела к нему бандитов, они поселились в квартире Поповых и стали спаивать хозяина. В итоге Татьяну Попову похитили вместе с мужем и увезли в Смоленск.Через некоторое время, продолжая обманывать пенсионеров, злоумышленники заставили их продать свою квартиру в Москве. За два года «рабства» Юрий Попов спился и умер.

На ферме Гасымова нашли еще десять обманутых человек, находившихся в положении рабов. Они работали за еду и жилье.

Вторую группу возглавлял смоленский риелтор Михаил Гавриленков, он пристраивал обманутых в общежития, утверждая, что выкупил для них комнату. Как только накапливался долг за коммунальные услуги и аренду — людей из общежития выгоняли.

В Москве Зохраб Гасымов сколотил бригаду из азербайджанцев. Работая таксистами, они знакомились с пассажирами, снимали комнаты у пьяниц и выведывали подробности их жизни.

Клиента спаивали, а потом привозили на ферму под Смоленск. Там Гасымов предлагал жертвам построить совместный гостиничный комплекс возле трассы. После подписания документов на продажу квартиры будущий бизнесмен переходил в разряд рабов. Некоторым рабам удалось сбежать, но они боялись заявлять в полицию. Иных «проблемных» жертв бандиты сжигали.