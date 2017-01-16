Центробанк Азербайджана обнародовал официальный курс доллара к манату на 17 января.
Как сообщили в ЦБА, курс доллара к манату был установлен на уровне 1,8045 маната.
Отметим, что курс доллара к манату на 16 января составил 1,7867 маната.
Центробанк Азербайджана обнародовал официальный курс доллара к манату на 17 января.
Как сообщили в ЦБА, курс доллара к манату был установлен на уровне 1,8045 маната.
Отметим, что курс доллара к манату на 16 января составил 1,7867 маната.
Дата: 2017/01/16 17:29
Раздел: Азербайджан, Экономика
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