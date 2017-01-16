На портале «Русь православная» обнародован «крик души» Романа Юшкова, члена Союза журналистов России. Минвал приводит фрагмент публикации.

Хорошо знаю от первоисточников, что в 90-х в Армении армянские следователи не открывали уголовные дела по поводу изгнания и зачисток азербайджанцев в Карабахе или выбрасывали такие уже кем-то заведённые дела в урну. Ни один армянин не был привлечён армянскими органами к ответственности за борьбу с азербайджанцами, сама идея такого развития событий вызывает у любого армянина недоумение и смех — попробуйте спросить у них сами. Обратим внимание — всякого рода коррупция у армян развита на три порядка выше нашего. Но там, где речь идёт о национальных армянских интересах, о противостоянии чужакам, любая коррупция отступает, здесь уже — святое, джигяр, как это звучит по-армянски.

Наша русская проблема, конечно же, не в Кремле, а вот в таком предательстве русских интересов разного рода служивыми людьми.

Скоро нам в России окончательно введут ювенальную юстицию, а потом, глядишь, и гей-браки, как в Европе. И вы, законопослушные русские опера, следаки и судьи, начнёте с таким же рвением изымать детей у русских семей за недостаточное количество мясопродуктов в холодильнике и передавать этих детей «семьям» содомитов. За звёздочки и премии. Конечно, жалко, но что же вы сделаете, раз такой закон…