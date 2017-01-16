Всемирный банк (ВБ) и Азербайджан подписали кредитное соглашение по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP).

Об этом сообщили в понедельник Trend в местном представительстве ВБ.

Кредитное соглашение подписали региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембон и глава ЗАО «Южный газовый коридор» Афган Исаев, гарантийное соглашение — министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и региональный директор ВБ по Южному Кавказу Мерси Тембон.

На реализацию проекта ВБ выделил Азербайджану 400 миллионов долларов США. Срок погашения кредита составляет 30 лет, льготный период — пять лет.

Совет директоров ВБ 20 декабря 2016 года одобрил выделение Азербайджану кредита в 400 миллионов долларов. Кроме этого, кредит на аналогичную сумму выделен Турции. Оба кредита будут направлены на строительство TANAP, являющегося частью проекта «Южный газовый коридор».

Бенефициарами по кредитам выступают ЗАО «Южный газовый коридор» (Азербайджан) и компания BOTAS (Турция).

Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 миллиарда долларов.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR — 58 процентов, Botas — 30 процентов, BP — 12 процентов.