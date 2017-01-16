Отношения Ульяновской области и Азербайджанской Республики будут укрепляться. Об этом стало известно 12 января в Москве после переговоров Сергея Морозова с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы.

«Уверен, что отношения между Ульяновском и Азербайджаном должны стать еще более крепкими во всех сферах, в том числе – в экономике. В Азербайджан в настоящее время из нашего региона экспортируются автомобили, автокомпоненты, продукция для нефтяной и газовой промышленности, мебель, продукты питания и многое другое. Также, мы планируем развивать междусторонние отношения в науке, спорте и культуре», — отметил Сергей Морозов.

С азербайджанской стороны прозвучало предложение организовать презентацию экспортного и инвестиционного потенциала Ульяновской области в Азербайджане. Полад Бюльбюль оглы также озвучил договоренности по сотрудничеству музеев, которые хранят историю о революционных событиях столетней давности. В регионе будет создана рабочая группа под руководством Екатерины Смороды, которая разработает план совместных действий до 2021 года.

Посол пообещал посетить Ульяновск во время Международного кинофестиваля им. В.М. Леонтьевой, Международного фестиваля национальных видов спорта стран СНГ и Международного культурного форума. В свою очередь делегация из Ульяновской области планирует посетить четвертый международный форум «Межкультурный диалог», который пройдет в Баку в 2017 году, и форум-выставку «Нефть и газ».

Издание mosaica.ru отмечает, что Ульяновская область тесно связана с Азербайджаном. В областной столице несколько улиц носят имена выдающихся людей, представляющих республику: проспект Наримана Нариманова, площадь Гейдара Алиева. Установлен памятник Гейдару Алиеву, его имя носит школа в Ульяновске. В парке Дружбы народов создан сад Азербайджана.