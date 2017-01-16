«На сегодняшний день самая высокая неофициальная заработная плата в Азербайджане составляет около 10 тысяч манатов. Ее получают высокопоставленные чиновники медицинской и IT-сфер,» заявил Echo.az председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

По его словам, самая высокая официальная зарплата составляет 2250 манатов, ее получают депутаты Милли меджлиса Азербайджана.

«Самая низкая неофициальная зарплата сегодня равна 150 манатам, а официальная — 116», — отметил он.

По его словам, сегодня в Азербайджане 20% граждан имеют «черную» зарплату. При этом 9% получают часть зарплаты на руки, то есть по ведомостям, вторую — в «конвертах». И около 70% получают «белую» заработную плату.

«Однако не стоит забывать о тех, кто задействован в развитии теневой экономики, есть множество незарегистрированных предпринимателей, многие работают на дому или по найму, безусловно, большая их часть нигде не числится. Я считаю, что улучшить ситуацию позволит лишь политическая воля правительства», — сказал он.

Стоит отметить, что за январь-октябрь прошлого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,9% и составила 493,8 маната.

Еще буквально несколько лет назад ситуация в стране была несколько иной. Как заявлял в 2013 году Echo.az глава Лиги защиты прав трудящихся Сахиб Мамедов, самыми высокооплачиваемыми сферами в Азербайджане считались — банковская, энергетическая и страховая.

«Иностранные нефтяные компании в стране обычно держат размер своей зарплаты в тайне, однако, по некоторым данным, некоторые работники там получают от 20 до 60 тысяч манатов в месяц. В SOCAR же зарплата достигает двух тысяч манатов, но при этом там также действует система премиальных», — утверждал тогда он.

По его словам, в целом зарплата работников, занимающих руководящие должности в банке, тогда достигала 10 тысяч манатов в месяц.

«Страховая сфера также имеет огромные доходы, порой даже их возможности превышают ту зарплату, которую выдают работникам. Однако всегда надо помнить, что в некоторых частных компаниях порой часть зарплаты выдают в «конвертах», действует своего рода двойная бухгалтерия», — говорил Мамедов.