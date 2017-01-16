Университет «Təfəkkür» обратился 11 октября 2016 года в Министерство образования, сообщив о решение прекратить свою деятельность в связи с финансовыми проблемами, возникшими в Совете учредителей университета.

Учитывая указанное, а также то, что срок 5-летней аккредитации университета истек в 2016 году, Минобразования приняло решение о непроведении аккредитации университета, не прогнозировании приема студентов в 2017-2018 учебном году и создании рабочей группы для распределения студентов в другие вузы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Рабочей группе поручено подготовить предложения о переводе обучающихся в университете «Təfəkkür» студентов в другие вузы и предоставить его руководству Минобразования, а также выполнить другие организационные работы.

Студенты будут переведены в другие вузы в зависимости от их специальности и набранных на вступительных экзаменах баллов. В то же время, стоимость обучения для них в других университетах не будет повышена.

Студенты должны будут связаться с рабочей группой по завершении зимней сессии.