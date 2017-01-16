Прошлой ночью прикованную к инвалидному креслу тяжелобольную женщину, которая 22 раза была прооперирована, не приняли ни в одну больницу. Состояние Айнуры Худиевой, матери троих детей, резко ухудшилось, была вызвана скорая помощь, однако женщину не приняли ни в одну больницу.

Ее отвезли в Городскую клиническую больницу №3, Республиканскую клиническую больницу им. Миргасымова, Больницу Нефтяников и Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, но нигде ее не приняли из-за отсутсвия назначения.

Об этом Cebhe.info рассказала мать женщины Сакина Алиева.

«Моя дочь чуть не скончалась. Мы в спешке вышли из дома, когда ее состояние резко ухудшилось, и забыли назначение дома. Из-за этого ее не приняли в больницу. Я просила принять ее и оставить на ночь в больнице, чтобы я на утро принесла документы, но нам отказали».

По словам женщины, ее дочь Айнура Худиева находится на учете в Клинической больнице №3, откуда должны дать назначение, чтобы ее приняли в другую больницу.

Отметим, что Айнура Худиева, вынужденная переселенка из Тертерского района является лежачей больной уже 9 лет. Она выпала с 3-го этажа и сломала позвоночник.