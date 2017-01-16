Акция протеста в связи с арестом белорусскими властями по требованию Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина прошла в понедельник у посольства Белоруссии в Ереване, сообщает РИА Новости.

В середине декабря Лапшин, имеющий в том числе гражданство России, написал, что его задержали в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение без согласования с азербайджанскими властями сепаратистский режим на оккупированных азербайджанских территориях. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

Демонстранты выразили желание встретиться с послом Белоруссии в Армении и передать ему письмо. Однако глава дипмиссии не вышел к участникам акции.

Ранее Палата адвокатов Армении сформировала профессиональную рабочую группу, которая пришла к выводу, что выдача Лапшина Баку по требованию генпрокурора Азербайджана недопустима, поскольку подобные действия противоречат требованиям международных и национальных правовых актов, регулирующих данную сферу.

В генпрокуратуре Белоруссии ранее сообщили, что изучают запрос Азербайджана об экстрадиции Лапшина, но никакого решения пока не принято. Относительно гражданств Лапшина имеются различные сведения. Блогера уже посетили представители посольств Израиля и России.