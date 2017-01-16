Министерство молодежи и спорта Азербайджана распространило заявление в связи с выступлением команд, представляющих сепаратистский режим на оккупированных азербайджанских территориях, на сцене КВН.

«Министром молодежи и спорта Аздом Рагимовым было направлено письмо президенту Международного союза КВН Александру Маслякову для того, чтобы Международный союз КВН и телевизионное творческое объединение АМиК вмешались в вопрос приглашения на 28-й международный фестиваль КВН, который проходит с 10 по 23 января в Сочи, команд «С хлебом и солью» и «DeleYaman», представляющих созданный на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанный режим Нагорного Карабаха. Также были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

Основное требование заключалось в том, чтобы эти команды либо представляли Азербайджан от Ханкенди, либо эти команды должны покинуть фестиваль. Наряду с этим по данному вопросу было сделано заявление и со стороны МИД Азербайджана, направлена нота в МИД России.

В целом в отборочном туре 28-го международного фестиваля КВН Армению представляли пять команд. Две из них – из Ханкенди, две – из Армении и одна, выступающая под названием «Сборная Армении», — из Москвы.

Выступление команд «С хлебом и солью» и «DeleYaman», представляющих непризнанный режим, ограничилось отборочным туром, прошедшим с 10 по 14 января, в котором принимали участие около 500 команд. Армении не удалось реализовать свои грязные намерения и план по превращению 28-го международного фестиваля КВН в площадку для пропаганды созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанного режима провалился. Чтобы оправдать этот провал, армянская сторона пытается преподнести 2-3-минутную «разминку» команд в отборочном туре как участие в фестивале.

Также стоит отметить, что во второй тур из представляющих Армению команд прошла только команда из Москвы — «Сборная Армении». В целом во второй тур прошла 81 команда, среди которых и представители Азербайджана», — говорится в заявлении.

Азербайджан на этом фестивале представляет «Сборная Баку».