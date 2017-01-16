В Сабунчинском районном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта упраздненного МНБ, генерал-майора Акифа Човдарова и других.

Как сообщает АПА, на закрытом для прессы процессе под руководством председателя Бакинского Военного суда Габиба Гасанова были допрошены свидетели по эпизоду бывшего председателя муниципалитета поселка Баладжары Ильхама Халилова.

Адвокат Садиг Расулов сообщил журналистам, что допрашиваемый в качестве свидетеля Натиг Гумбатов сказал, что приходится родственником Акифу Човдарову. Он сообщил, что видел потерпевшего Ильхама Халилова в доме у Акифа Човдарова и что между ними были теплые отношения: «Когда Акифа Човдарова арестовали, Ильхам сказал мне, что был должен Акифу Човдарову 60 тысяч манатов, однако долговая расписка была написана на мое имя. Он попросил меня взять документ у нотариуса. В документе необходимо было указать, что Ильхам ничего мне не должен. Я выполнил его просьбу ».

Затем дал показания зять А.Човдарова Ровшан Гасымов. Р.Гасымов подтвердил, что хотел купить землю у Ильхама Халилова. Сообщил, что в этом вопросе Акиф Човдаров не играл никакой роли, и он не оказывал какого-либо давления на Ильхама Халилова.

На заседании дал дополнительные показания по эпизоду И.Халилова бывший председатель Бинагадинского муниципалитета Эльман Салманов. Эльман Салманов сказал, что Ильхам Халилов взял у него дополнительно 16 тысяч манатов, для передачи Акифу Човдарову: «Ильхам Халилов взял у меня 16 тысяч манатов помимо 150 тысяч. Сказал, что первый этаж строящейся в Новханах дачи Акифа Човдарова должен построить я, а остальное построит он сам».

А.Човдаров опроверг его слова: «Я недоволен прокуратурой. Они взяли лживых, бесчестных людей и получили с них показания против генерала».

Судебный процесс будет продолжен после перерыва.