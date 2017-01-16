На юго-восточном направлении линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Нагорном Карабахе убит военнослужащий контрактной службы Араик Игоревич Саркисян (1995 г.р), сообщает News.am.
Обстоятельства гибели военнослужащего выясняются.
Дата: 2017/01/16 15:23
Раздел: Новость
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