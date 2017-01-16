В этом году лунные затмения можно будет наблюдать и в Азербайджане.

Как сообщил АПА заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Хыдыр Микаилов, в этом году произойдут 2 лунных и 2 солнечных затмения. Лунные затмения можно будет наблюдать и в Азербайджане: «Первое лунное затмение произойдет 11 февраля. Затмение начнется в 02:34, достигнет своего максимума в 04:43 и завершится в 06:51. Его можно наблюдать в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. В Азербайджане за этим процессом можно будет наблюдать ближе к утру. Второе затмение луны ожидается 7 августа. Оно начнется в 21:23, достигнет своего максимума в 22:20 и завершится в 23:18. Его можно увидеть в Европе, Азии, Африке, Австралии и Антарктиде. В Азербайджане часть этого процесса можно будет увидеть после заката».