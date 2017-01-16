Пенсионер из китайского уезда Цзюньлянь очнулся на собственных похоронах, после чего он сел в гробу и спросил у испуганных родственников о том, что происходит. Об этом сообщает Mirror.

75-летний мужчина длительное время страдал от слабости и, по свидетельствам родных, перестал подавать признаки дыхания. В результате, семья сочла его мертвым и подготовила похороны.

После «чудесного» пробуждения прямо во время траурной церемонии дети пожилого китайца немедленно вытащили его из гроба и, с извинениями, вновь уложили в постель. В настоящее время «вернувшийся с того света» пенсионер отдыхает дома и ест кашу для восстановления сил.