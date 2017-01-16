В Баку доставлен надгробный памятник азербайджанскому «вору в законе» Ровшану Ленкоранскому, убитому в Стамбуле.

Как передает Qafqazinfo, памятник был изготовлен в Индии, затем доставлен в Турцию, а оттуда в Азербайджан.

Высота памятника составляет 5 метров. Отмечается, что в настоящее время памятник находится в одном из цехов по изготовлению надгробных камней в Бинагадинском районе, где проводятся завершающие работы.

Отмечается, что основная часть памятника изготовлена в Индии по заказу брата Ровшана – Намика Джаниева.