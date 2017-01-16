Принц Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, написал книгу, посвященную вопросам изменения климата.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на BBC, продажи книги начнутся 26 января. Авторы говорят о ней как о базовом руководстве для взрослых по вопросам климатических изменений.

Идея книги пришла к принцу после того, как он посетил в 2015 году Конференцию по климату, проведенную в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Там он обратил внимание на нехватку простой и доступной литературы по этой сложной теме.

Книга была написана в соавторстве с климатологом Эмили Шакбург и специалистом по охране окружающей среды Тони Джунипером. Рукопись рассмотрела команда ученых из Королевского метеорологического общества и еще семь климатологов. Только после этого было решено отдать ее в печать.

Принц Чарльз акцентирует внимание на теме изменения климата не впервые. Так, ранее он называл людей, не верящих в происходящие изменения, безмозглыми цыплятами, а в 2013 году заявил: «Я не хочу, чтобы мои внуки спрашивали меня: почему ты ничего не сделал?»