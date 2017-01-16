Уголовное дело по факту вымогательства путем угроз возбудили сотрудники Управления полиции Бинагадинского района.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в данном Управлении.

В полицию обратился 30-летний Ш.А. и показал, что незнакомец звонил ему несколько раз на мобильный телефон и заявил, что выставит в социальной сети фотографии его 28-летней жены, где она запечатлена обнаженной. Злоумышленник заявил потерпевшему, что может пойти ему навстречу и отказаться от этой затеи, если он выплатит ему 300 манатов. Как отметили в полиции, судя по всему, никаких фотографий не существует, иначе вымогатель просил бы не 300 манатов, а больше.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личность подозреваемого, пытавшегося заставить мужчину усомниться в благонравии своей жены.