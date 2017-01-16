Российско-израильского блогера Александра Лапшина, который уже месяц содержится в следственном изоляторе № 1 Минска, посетили сотрудники посольств Израиля и России, сообщает БелаПАН.

Лапшин, имеющий двойное гражданство (Израиля и России), был задержан в Беларуси 14 декабря по запросу Азербайджана. Блогер объявлен Азербайджаном в международный розыск за неоднократные не согласованные с официальным Баку визиты на территорию спорного региона.

9 января представитель Генпрокуратуры Азербайджана заявил журналистам, что официальный Баку представил правоохранительным органам Беларуси все документы, необходимые для экстрадиции Лапшина. Он также сообщил, что «в настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне».

Заместитель главы миссии Израиля в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков посетила Лапшина в СИЗО 12 января. Она сообщила БелаПАН, что задержанный находится в «подавленном состоянии и надеется на скорейшее разрешение ситуации». «Пока речь об освобождении не идет», — сказала представитель посольства Израиля, подчеркнув, что дипломаты стараются по мере сил и полномочий не допустить экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

Рачински-Спиваков также сообщила, что посольство Израиля получило от Генеральной прокуратуры Беларуси право на неограниченное количество посещений задержанного. Диппредставительство старается всячески облегчить положение блогера в СИЗО и постоянно поддерживает связь с его родственниками, добавила она.

13 января Лапшина в СИЗО посетили представители консульской службы посольства России в Беларуси. «Никаких претензий к условиям содержания и питанию у него нет», — сообщили БелаПАН в пресс-службе российской дипмиссии.

Там также отметили, что российские дипломаты постоянно работают с адвокатами блогера и с посольством Израиля.

Тем временем подруга блогера Екатерина сообщила, что Генпрокуратура Беларуси не разрешила родственникам и защите Лапшина ознакомиться с материалами, переданными азербайджанской стороной для его экстрадиции, сославшись на то, что такое ознакомление не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Беларуси. Екатерина также сообщила БелаПАН, что ожидает разрешения на посещение Александра в СИЗО. Никакой другой информации она сообщить не может в интересах задержанного.

Екатерина подчеркнула большое участие в судьбе Лапшина посольств Израиля и России. «Мы не ожидали, что дипломаты так серьезно подойдут к вопросу и будут помогать Александру. Мы очень им за это благодарны», — сказала она.

В Генпрокуратуре Беларуси ситуацию с задержанным блогером не комментируют.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.