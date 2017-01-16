Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, вызывают обеспокоенность у руководства альянса.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО.

Ранее Трамп в интервью изданиям Times и Bild назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма.

«Высказывания, сделанные в интервью избранным американским президентом, здесь в Брюсселе вызвали удивление и взволнованность, и я предполагаю, что не только в Брюсселе», — сказал он. Краткую речь министра транслировал сайт Еврокомиссии.

«Я только недавно поговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Оценка НАТО, как устаревшей организации, была воспринята с обеспокоенностью», — добавил Штайнмайер.

Главы МИД стран-членов Евросоюза на первой в новом году плановой встрече обсудят ситуацию в Сирии и свою поддержку урегулирования конфликта в этой стране, а также ближневосточное урегулирование и итоги профильной конференции в Париже.