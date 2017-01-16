Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

В тексте письма говорится:

«Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей в результате крушения самолета под Бишкеком.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

В понедельник 16 января грузовой самолёт Boeing 747 Turkish Airlines, выполнявший рейс Гонконг — Бишкек, потерпел крушение вблизи аэропорта Манас.

Самолёт упал на дачные участки. По предварительным данным, жертвами крушения стали не менее 30 человек из числа местных жителей и членов экипажа.