Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.
В тексте письма говорится:
«Уважаемый Алмазбек Шаршенович,
С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели людей в результате крушения самолета под Бишкеком.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
В понедельник 16 января грузовой самолёт Boeing 747 Turkish Airlines, выполнявший рейс Гонконг — Бишкек, потерпел крушение вблизи аэропорта Манас.
Самолёт упал на дачные участки. По предварительным данным, жертвами крушения стали не менее 30 человек из числа местных жителей и членов экипажа.