Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел валютный аукцион.
По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,8045 AZN/1$.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел валютный аукцион.
По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,8045 AZN/1$.
Дата: 2017/01/16 13:26
Раздел: Азербайджан, Экономика
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