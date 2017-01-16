Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будут слабый туман и изморось. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%. В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Местами ожидается туман. Вечером в некоторых восточных районах возможна изморось. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.