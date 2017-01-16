Через несколько дней состоится церемония инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, после чего он официального начнет исполнять свои обязанности. Политические аналитики особое внимание уделяют перспективам развития отношений между США и Россией. Это логично, так как русло, в котором будут развиваться отношения между Москвой и Вашингтоном является фактором, оказывающим влияние на мировую и региональную безопасность.

Однако аналитики, обращающие внимание на заявления Трампа по поводу России и Путина, в последнее время все осторожнее высказывают мнение, что новый президент США будет лояльно относится к Кремлю. Они говорят, что обещания, сделанные во время предвыборной кампании – это одно, но ответственность на посту президента – это другое, и Трамп не может не видеть жесткую реальность – коренные интересы Америки.

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Кстати, новый глава Белого дома уже начал разочаровывать Россию. Так, он заявил, что оставит в силе санкции против России, введенные администрацией Обамы. Он заявил, что может отменить санкции в том случае, если Россия проявит себя с положительной стороны в совместной борьбе с терроризмом и других сферах.

Это довольно серьезный сигнал. Незадолго до этого кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон заявил, что США могут признать присоединение Крыма к России только при наличии «более широкого» соглашения, которое уважало бы интересы Украины. Фактически, он намекнул, что решение этого вопроса может произойти при согласии Киева.

Тиллерсон отметил, что если Кремль не пойдет на это, то США не признают аннексию Крыма. Он также отметил, что считает незаконным присоединение Крыма к России.

Это является анонсом того, что заявление Трампа о рассмотрении вопроса признания Крыма частью территории России не стоит понимать буквально. Крымский вопрос же в значительной степени аналогичен карабахскому вопросу…

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Дело в том, что характер отношений между Россией и США представляет большую важность и для Азербайджана. Как минимум потому, что от этого фактора будет в большой степени зависеть перспектива урегулирования карабахского конфликта. Да, в период президентства Обамы мы не увидели особой инициативы Вашингтона по карабахскому урегулированию. В отличие от своего российского коллеги, Обама ни разу не организовал в Вашингтоне встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна, из-за чего Белый дом подвергся сильной критике со стороны американских экспертов, в том числе бывшего посла Мэтью Брайзы.

В любом случае, у США остаются потенциальные возможности оказать влияние на карабахский вопрос, но Белый дом не торопится. Что же сулит карабахскому конфликту президентство Дональда Трампа? По словам американского политолога Майкла Бома, карабахский конфликт не интересует Дональда Трампа (virtualaz.org). По его мнению, при президентстве Трампа активность США в урегулировании карабахского конфликта будет сведена к минимуму.

«Решение вопроса Нагорного Карабаха не очень сильно беспокоила администрацию Обамы, а при Трампе, который сразу заявил о приоритетности внутренних проблем Штатов, участие Вашингтона в урегулировании этого конфликта будет еще меньшим», — сказал политолог.

Бом отмечает, что политическое урегулирование тлеющих конфликтов на постсоветском пространстве, включая армяно-азербайджанское противостояние, не входит в основной блок внешнеполитических интересов нынешнего президента США:

«Тем не менее, Вашингтон может проявить активность в случае обострения конфликта, возобновления боевых действий между Азербайджаном и Арменией», — предполагает американский эксперт.

Но в целом, подчеркнул Бом, правительство республиканцев заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, особенно в торгово-экономической сфере.

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Тем временем, все серьезнее стала поступать информация о том, что у России имеется интимный компромат на Трампа. Это может сузить возможности для маневра перед Россией нового президента США, поставить его в более слабую позицию перед Путиным в региональных вопросах. Это означает, что в период президентства Трампа официальная Москва на самом деле может доминировать в карабахском вопросе. Плоха ли для Азербайджана такая перспектива, или же нет?

Начнем с того, что в карабахском вопросе главное слово все еще за Россией. С этой реальностью смирилась даже администрация Барака Обамы. Но подход России к карабахскому вопросу остается неопределенным.

«Россия возлагает ответственность на стороны конфликта, Армения же готовится к политическим провокациям».

Об этом Axar.az сказал политолог Габиль Гусейнли, отметив исключительную роль России в размораживании переговорного процесса и начале урегулирования карабахского конфликта.

По мнению эксперта, Россия в последнее время демонстрирует странную манеру:

«Однако ведущие страны мира не хотят войны в регионе, и можно заметить рост их усилий в этом направлении. Всем ясно, что опасность начала военных действий растет. России ничего не стоит усадить Армению за стол переговоров и принудить ее к миру. Вместо этого Москва возлагает ответственность на стороны конфликта, Армения же готовится к политическим провокациям. Дело в том, что ОБСЕ ослабила усилия по миротворческому процессу. Вероятно, напряженность отношений России с Европой и США, вовлеченность их в сирийский конфликт отвлекает внимание от Южного Кавказа»

По мнению Г.Гусейнли, повышая мощь своей армии, Азербайджан стремиться поднять вопрос на международном уровне:

«В случае замораживания переговорного процесса, Азербайджан постарается поднять этот вопрос на международном уровне. Есть предположения СМИ, что Азербайджан ведет с Россией закрытые дипломатические переговоры и Россия готовит специальную программу для принуждения сторон к миру. Однако, если все же не удастся восстановить переговорный процесс, то не остается другого выхода, кроме войны, и Азербайджан поэтому усиленно повышает боеспособность и оснащение своей армии».

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С другой стороны, имеется довольно позитивный для Азербайджана новый фактор: развитие по восходящей линии отношений между Анкарой и Москвой. Этот фактор сулит Азербайджану новый дивиденды. На самом деле, лояльность Трампа в отношении России хоть и развязывает руки Москве в конфликтных вопросах, но в том же время повышает ответственность Кремля.

Будем надеяться, что растущие ответственности и возможности влияния России приведут к тому, что совместно с Турцией она предпримет давно ожидаемые шаги в карабахском вопросе, которые сведут к нулю риски развязывания войны. Веру в это повышает успешное сотрудничество России и Турции по Сирии.

Можно заглянуть вперед и предположить, что согласованная политика Баку, Анкары и Москвы может привести к открытию нового дипломатического фронта против Армении и ее изоляции. В любом случае можно сказать, что в период президентства Трампа Азербайджан столкнется с новыми призывами и новой реальностью, на которые необходимо будет дать адекватный ответ.