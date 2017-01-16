Я атакам подвергался лет 25 из за моей литературной и политической деятельности, но качеством, организованностью, и количеством ничего не сравнить с тем, что случилось после первого интервью с азербайджанским телеканалом СБС, где я выразил моё соболезнование азербайджанскому народу.

У меня тысячи писем и имён людей, которые ругают всё моё святое, покойных родителей, семью, близких, и даже пишут что изнасилуют мою 4-летнюю дочь и убьют.

Ни смотря на то что всё это происходит публично, в интернете, ни один деятель, правозащитник, журналист не берётся образумить бушующих псов, по этому обращаюсь к вам. Нет в моей стране свободной прессы, ни одного издания.

Об этом молчат посольства демократических стран, которые грантами кормят этих преступников, соучастников молчанием минимум, и это молчание длится более десяти лет, обо всех армянских писателях в изгнании.

Молчание этих людей, которые профессионально обвязаны реагировать на такое, включая полицию, создаёт чувство безнаказанности у необразованного сброда, которая атакует на меня. Никто из истабишМЕНТа не выходит на дебаты со мной. Они озлобляют сброд, и рассчитывают что кто из невменяемых рассчитается со мной, или даже если закажут, спишут на душевную болезнь.

За последние две недели обнаглели так, что уже официальная медия вышла с призывами убийства. Газеты Аравот, Хайоц Ашхар, 1ин.ам, радио Ван и прочие прямыми текстами призывают к насилию и к убийству.

Я прошу опубликовать этот текст, довести так же до всех посольств демократических стран в Баку, выразить сомнение в поведении их коллег в Ереване.

Весной я планирую поездку в Ереван. Если армянская полиция, самоназначенная хунта, журнитутки и полузащитники прав человека на гранты и мзду из посольств демократий, не пресекут организованную атаку, то я не ручаюсь что некоторые из них не попадут на тот свет, если на меня будет совершена физическая атака, и я заранее предупреждаю что снимаю с себя всю ответственность.

Ваге Аветян

Пунктуация и орфография автора сохранена