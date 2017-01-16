С расположенного в Насиминском районе отеля «Trump Tower» демонтируют название.

Как передает Qafqazinfo, в настоящее время работы по демонтажу названия отеля продолжаются. Информации о том, будет ли снесен сам 33-этажный отель, похожий на парус, пока нет. Хотя строительство отеля завершилось в прошлом году, он так и не начал функционировать.

После избрания Дональда Трампа президентом США, в конце прошлого года было объявлено о том, что его компания отменила лицензионные соглашения по строительстве отелей в Азербайджане и Бразилии. Исполнительный вице-президент компании Trump Organisation Алан Гартен в интервью CNN назвал этот шаг «чисткой».

Напомним, что партнером Трампа по бизнесу в Азербайджане являлась компания сына министра транспорта Азербайджана Анара Мамедова — Qarant холдинг.