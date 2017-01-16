Умышленное убийство совершено в Хазарском районе Баку в минувшую субботу. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

Преступление имело место в 22:00 в поселке Шувелан в доме Арастуна Ахмедова, 1958 года рождения. Жертвой преступления оказался житель столицы Гаджиев Севиндик Бабалы оглу, 1988 года рождения. Однако, сам хозяин дома к убийству не имеет никакого отношения. Установлено, что Гаджиева убил Исмайлов Рашад Вагиф оглу, 1977 года рождения. И Исмайлов, и Гаджиев были наняты Ахмедовым для проведения в его доме ремонтных работ. По предварительным данным, в субботу после работы мастера, решив отдохнуть, «приняли на грудь» так, что вскоре оба опьянели. После чего между коллегами начался конфликт, который закончился тем, что Исмайлов схватил нож и вонзил его прямо в сердце Гаджиеву. Последний скончался на месте.

Исмайлов задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время прокуратура Хазарского района выясняет мотив преступления.