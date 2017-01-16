Официальный аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева поставил свой единственный лайк в Twitter записи о британском сериале «Шерлок», сообщает RT.

«На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки», — говорится в сообщении, которое было отмечено аккаунтом премьера.

На этом расходимся, шеклокоманы. Время спячки#НочьШерлока — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 15 января 2017 г.

Пользователь, твит которого лайкнул политик, выразил удивление полученным уведомлением о добавлении его записи в favorite. «Как вам финал «Шерлока», Дмитрий Анатольевич?» — поинтересовался блогер.

Отмечается, что в ночь с 15 на 16 января была показана заключительная серия четвёртого сезона сериала.