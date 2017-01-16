В Баку задержан пенсионер, пытавшийся украсть в магазине продукты.

Как передает Lent.az, был задержан Солокин Владимир Васильевич 1947 года рождения, который пытался совершить кражу в маркете «Айхан», расположенном на ул. Бабека в поселке Забрат. Он был задержан после того, как в магазине сработала сигнализация. 70-летний Солокин Владимир был передан в 15-е отделение полиции. В своих показаниях он отметил, что хотел украсть продукты из-за нужды.

По факту проводится расследование.

В Азербайджане перечисление на счета пенсионеров пенсий за январь начнется в ближайшие дни, заявил на днях глава отдела по связям с общественностью министерства труда и соцзащиты населения Эльман Бабаев, опровергая появившиеся сообщения о задержках в выплате пенсий.

По его словам, в Азербайджане не существует никаких проблем в финансировании трудовых пенсий.

«В связи с тем, что это первый месяц нового календарного года и первые дни этого месяца были нерабочими, требуется проведение дополнительных технических процедур для перевода средств на банковские карты. Поэтому неверно расценивать эту задержку как недостаток финансов», — сказал Бабаев.