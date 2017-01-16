Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти.
Дата: 2017/01/16 11:42
Раздел: Азербайджан, Важно
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