Армянская сторона в очередной раз с целью обострения ситуации применила крупнокалиберное тяжелое вооружение, говорится в экстренном заявлении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации пресс-службы оборонного ведомства, начиная с вечера 15 января на протяжении всей ночи армянские вооруженные подразделения, используя 60, 82 и 120 мм минометы, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Тертер-Агдам.

«Для предотвращения активности вражеской стороны Вооруженными силами Азербайджана были применены адекватные ответные меры. Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта полностью падает на военно-политическое руководство Армении. В данный момент наши войска полностью контролируют оперативную обстановку в прифронтовой зоне, преимущество на линии соприкосновения полностью находится на азербайджанской стороне. Потерь среди наших военнослужащих нет», — сказано в сообщении.